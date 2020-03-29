Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay. Ролик в своем Instagram опубликовал солист коллектива Илья Прусикин 27 марта.

На кадрах два участника группы играют на стеклянных емкостях, которые наполнены водой, а затем появляется Прусикин. Лидер коллектива вытаскивает градусник из колпачка и после ритмично постукивает по руке пластиковым контейнером, напевая слова композиции.

Подписчики Little Big юмор группы оценили и отметили, что видео поднимает настроение, что очень важно в сложившихся условиях. На данный момент ролик посмотрели уже более 640 тыс. человек.

25 марта Прусикин поделился с фанатами, чем занимается во время самоизоляции, связанной с коронавирусом. По словам музыканта, он вместе с группой уехал за город и придумывает новые клипы и шоу. Также у Ильи появилось новое хобби — он начал рисовать.

Группа Little Big должна была представить Россию на «Евровидении». 18 марта было объявлено, что песенный конкурс не состоится из-за коронавируса. Он должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Сейчас обсуждается возможность о его проведении в 2021 году.