У людей со II и III группами крови выше риск образования тромбов в сосудах по сравнению с теми, у кого I группа, выяснили голландские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

Ранее ученые уже говорили о вероятной связи между сердечными заболеваниями и особенностями гена ABO, который определяет группы крови. Согласно предварительному исследованию 2017 года, при наличии гена ABO и сильном загрязнении воздуха повышается риск инфаркта миокарда.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 406755 человек. По сравнению с участниками с I группой крови, у участников со II и III группами общий риск инфаркта миокарда оказался выше на 8%, а риск сердечной недостаточности – на 10%.

Но самая большая опасность для людей со II и III группами – образование тромбов (сгустков) крови в венах. Вероятность развития тромбоза глубоких вен ног у них на 51% выше, а легочной тромбоэмболии (попадание тромба в легкие) – на 47%. В то же время, у людей со II и III группами крови на 3% ниже риск гипертонии.

«Определение чьей-либо группы крови относительно просто, дешево и широко используется. Врачи общей практики могут воспользоваться этой информацией для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и ученые могут рассмотреть возможность включения информации о группе крови в будущие испытания для оценки риска и подходов к лечению», – рассказала Хильде Гроот (Hilde Groot), ведущий автор исследования.

Тем не менее, отметили исследователи, результаты не должны оцениваться сами по себе. Независимо от группы крови, каждый может снизить свой риск при помощи регулярной физической активности, правильного питания и поддержания здорового веса.