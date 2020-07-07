Ксению Собчак, которую полицейские задержали за нарушение правил проведения акции в защиту задержанного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, отпустили, заявил ТАСС юрист Алексей Прянишников. По его словам, журналистке грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось видео, как Собчак, появившуюся на Лубянке в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову», под руки уводят полицейские. Судя по словам телезвезды, ее задержали за публичные высказывания. Заверения Собчак о том, что на месте проведения серии пикетов в поддержку Сафронова она работала в качестве журналистки, результатов не принесли: ее увезли в отдел полиции.

Спустя несколько часов полицейские отпустили телеведущую под обязательство явиться в отдел для составления протокола о нарушении порядка проведения акции, заявил юрист Алексей Прянишников, представляющий интересы Собчак.