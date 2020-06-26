Шахматы являются расистским видом спорта, уверены в Сиднейском филиале Австралийской радиовещательной корпорации (ABC). Причина в том, что по правилам белые фигуры всегда ходят первыми. Это дает им преимущество над черными фигурами.

По мнению экспертов, получается некая аллегория расового насилия. Теперь государственный вещатель планирует обсудить правила игры в шахматы на ток-шоу с участием известных гроссмейстеров.

Однако далеко не у всех известных шахматистов данные наблюдения вызвали восторг. Австралийский гроссмейстер Джон Адамс оказался возмущен предложением ABC прокомментировать эти наблюдения. В своем Twitter он написал, что не понимает, куда идут деньги налогоплательщиков.

If you are worried that the game of chess is racist, please take up Go, where black moves first, instead of looking foolish by wasting taxpayer money at a state broadcaster to "investigate" it! https://t.co/DPjvvWbqcb — Garry Kasparov (@Kasparov63) June 23, 2020

В ужасе от происходящего и 57-летний экс-чемпион мира Гарри Каспаров. Он посоветовал всем недовольным играть в го (китайская настольная игра). Там черные ходят первыми.