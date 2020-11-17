Гроб с телом режиссера Армена Джигарханяна, который скончался в ночь на субботу, 14 ноября, проводили под продолжительные аплодисменты. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с панихиды, которая прошла в Московском драматическом театре во вторник, 17 ноября.

Церемония прощания длилась несколько часов. Проститься с Джигарханяном пришли глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, посол Армении в России Ваган Тоганян, артисты Инна Чурикова, Александр Пашутин и Эдгард Запашный, а также художник Никас Сафронов.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.