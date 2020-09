View this post on Instagram

Очень сложно подобрать слова… ужасная потеря… мы все, Ваши ученики, осиротели… Вы были всегда моей мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни… очень больно и страшно Вас потерять… А сейчас надо взять себя в руки и выйти на сцену…