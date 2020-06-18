Полузащитник английского футбольного клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш вызван в суд после инцидента с автомобилем, произошедшим в марте, сообщает Sky News.

Как отмечается в материале, Грилишу предъявлены обвинения в неаккуратном вождении, а также в том, что он оставил место происшествия и не сообщил о нем. Заседание суда назначено на 25 августа.

Расследование началось после того, как появились сообщения о том, что машина врезалась в припаркованные транспортные средства, после чего водитель пешком покинул место ДТП.

В марте британские СМИ сообщали, что Грилиш, который участвовал в кампании и призывал болельщиков оставаться дома, попал в ДТП.

Клуб тогда объявил, что Грилиш будет оштрафован, а деньги будут пожертвованы одной из больниц Бирмингема. Футболист принес извинения за свои действия.