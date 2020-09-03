Игорю Григорьеву надоели бесконечные вопросы о свадьбе. Недавно на лобном месте он сказал, что не собирается делать предложение по чьей-либо указке, когда он сам будет готов к свадьбе, тогда он обязательно позовёт свою девушку под венец. Юлия не выдержала таких слов от любимого и в истерике закрыла лицо руками.



В свадебном конкурсе Игорь с Юлей заняли третье место, но после окончания конкурентной гонки выяснилось, что молодой человек пока что не собирается связывать себя узами брака. На вопрос ведущего, когда он позовёт Жукову замуж, Игорь ответил, что сам решит, когда это произойдет. Мужчина добавил, что сделает предложение после того, когда поймёт, что с этой девушкой он хочет идти по жизни.



Юля очень расстроилась от слов возлюбленного. Сначала она пыталась возмущаться, хотела заручиться поддержкой коллектива и спрашивала у ребят, что ей нужно сказать, какие фразы найти и как вообще себя вести в такой ситуации. Но потом девушка просто закрыла лицо руками и принялась плакать.