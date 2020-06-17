Пара Андрея Григорьева-Апполонова и Надин Зданявичене казалась крепкой, но коллектив телестройки не поверил ребятам и выгнал их с проекта в конце весны. Возлюбленные, состоящие в отношениях около месяца, приняли решение начать совместную жизнь за периметром и заселились в роскошный трехэтажный особняк Андрея под Москвой, который парень купил незадолго до этого.



Как оказалось, шикарный дом был мечтой Григорьева-Апполонова, но парню не хватало средств на его покупку (стоимость сделки составила 39 миллионов рублей). Тогда Надин решила помочь своему возлюбленному и добавила ему 5 миллионов из своих сбережений.



После переезда в особняк девушка попросила оформить часть дома на нее в счет ее финансовой помощи парню, но тот резко отказался. Ребята стали ссориться по поводу денег, не смогли прийти к компромиссу и расстались.