Россию ждёт катастрофический обвал банковской системы. Это не будет стагнация или депрессия, а именно обвал чудовищных масштабов. Об этом в эфире YouTube-канала «Переправа-ТВ» заявил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

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По его словам, главной причиной грядущей «смерти» банков станет кризис неплатежей, который может начаться в стране уже в начале октября 2020 года, а уже к середине месяца может начаться тот самый обвал. Всеми виной — отсутствие восстановления потребительского спроса. Даже после оказания обычным людям прямой финансовой поддержки от государства, малый и средний бизнес по-прежнему так и не смог выйти на обороты, которые обеспечивали бы не только его окупаемость, но и приносили бы ему достаточно средств для выплаты социальных платежей и налогов.

Как отмечает Катасонов, уже в следующем месяцев в банковской сфере может возникнуть картина полного стопора, когда движения денег между счетами просто не будет. Другими словами, банки станут просто на просто не нужны. Фактически, это будет означать обвал банковской системы, ведь для того, чтобы она могла существовать, она всегда должна продолжать работать. Остановка для неё подобна смерти, что и может произойти с этой системой уже в ближайшее время, прогнозирует эксперт.