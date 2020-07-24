Пока в нынешнем экономическом кризисе мы думаем, как бы нам день простоять да ночь продержаться, самые смелые экономические умы России заглядывают в будущее. Прогнозируют, что и как.

По всему получается, что без роботов, которые аккуратно и точно способны работать круглые сутки напролет, нам не обойтись.

Но куда в таком случае девать человека – с его пагубными привычками и человеческими слабостями?

В советские времена школьники писали вольные сочинения о том, как они представляют коммунистическое далеко: никакого ручного труда, все за человека делают роботы. А человеку причитается по принципу «от каждого по способностям, каждому – по потребностям».

Ну, чем не лафа?.

Кажется, коммунизм уже не за горами. Только он, скорее, добавит нам головной боли, про насущные потребности придется забыть.

Дело в том, что Институт прогрессивного образования предлагает отечественному Минфину ввести в стране новый налог — на роботов. А собранные с работодателя деньги, который оснастит свое производство передовым, новым и прогрессивным, направлять в специально созданный Фонд переподготовки уязвимых профессий, куда придут наши «железные помощники».

По прогнозам экспертов, в ближайшие 15-20 лет автоматизация и искусственный интеллект изрядно потеснит Его величество человека на рынке труда. Безработица в стране может составить 20 миллионов человек.

То есть, лежать на печи и ждать, когда вареники сами станут лететь в рот (вспомним гоголевского Пацюка), не придется.

Напомним, что сегодня безработица составляет около 3 миллионов, а нам уже не очень комфортно. Кажется, что полстраны выброшено на улицу.

А что будет, если за токарным станком или письменным столом чиновника встанет (сядет) робот? Зарплату ему платить не надо. Обеденный перерыв, 8-часовой сон или профсоюзный колдоговор с работодателем – тоже не про него.

Но что будут делать 20 млн. безработных россиян? Вот, с налога на роботов из Фонда переподготовки кадров, они и будут переучиваться.

Идея о новом налоге уже поддержана в комитете Госдумы по бюджету, в Общественной палате и «Деловой России». В общем, от внедрения роботизированных технологий простой человек ничего не выиграет. Как видим, коммунизм и роботы – ничего общего не имеют.

Как ни странно, в чем-то потеряет и само государство. Ведь с физического лица оно взимает подоходный налог, страховые и пенсионные взносы. А с робота взятки гладки.

Восполнить дефицит средств в федеральную казну и должен создаваемый фонд. С перечислением определенной части на переобучение высвободившейся рабочей силы, повышение ее квалификации и компетентности.

По информации из открытых источников, «налог на роботов» может составлять 13% НДФЛ со средней зарплаты определенной профессии в каждой отдельно взятой отрасли.

Конечно, скептики усмехнутся: кто видел в России каких-нибудь роботов? И откуда они у нас возьмутся даже через 20 лет?! В мировом объеме производства такой техники доля России составляет всего 0,18 %. Если в странах ЕС на 10 тыс. рабочих приходится 86 роботов, в США – 91, то в РФ только три.

Но научно-технический прогресс берет свое. В начале 90-х годов прошлого столетия, когда только-только стали появляться мобильные телефоны, мы тоже полагали, что они для избранных. А для нас очередь если и дойдет, то не в этой жизни. Между тем, сегодня они у каждого.

Ждать ли нам бума на роботизацию всей страны?

Этот вопрос мы задали доктору экономических наук, профессору Игорю Николаеву:

— Наша экономика отличается невысоким уровнем конкуренции. Внедрение новых технологий безусловно позволяет увеличить производительность труда, снизить издержки.

Но если административные рычаги значат для работодателя гораздо больше, чем качество продукции и ее себестоимость, то зачем ему что-то менять?

Нам прежде всего нужно создавать экономику с высоким уровнем конкуренции. Это фундаментальная проблема. Ею занимается ФАС – федеральная антимонопольная служба, но мало что получается.

Дружба с властными структурами отечественным производителям важнее, она дает гарантию, что продукция обязательно появится на рынке и ее купят.

Словом, роботы в нынешних условиях – это желаемое, в ближайшей перспективе ничего не изменится. Был бы стимул – был бы и спрос на роботы, неважно каких: отечественных, японских или американских. Их бы внедряли. У нас экономика хоть кривая и косая, но рыночная, где спрос – это ключевой фактор. А он зависит от уровня конкуренции, которой нет.