Хозяева денег готовятся к своему последнему, решающему броску на пути обретения тотального мирового господства, считает известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

Старая модель, в основе которой лежит американский доллар с эмиссионным центром в виде ФРС США, себя полностью исчерпала. Нынешний кризис, вызванный пандемией, по мнению эксперта, сделает возврат к былой парадигме развития капиталистического мир невозможным.

Нынешние мировые элиты хотят списать все свои многолетние долги с помощью перехода на цифровые деньги и активы. В жертву этого процесса будет брошен американский доллар, которых доживает свои последний виток существования. По словам Катасонова, национальная валюта США должна быть уничтожена по результатам глобального финансового апокалипсиса.

Как считает специалист, финансовый конец света уже не за горами. Он будет полностью рукотворным и для того, чтобы его осуществить мировой закулисе нужно сначала как следует подготовиться. Сейчас они ещё недостаточно прочно вогнали в долги компании, индустрии и даже целые страны, которые хотят поработить приверженцы веры в золотого тельца.

По прогнозам Катасонова, финансовый конец света настанет внезапно и бесповоротно. Миллиарда людей по всему миру осознают, что те деньги, которые есть у них в кармане и которые лежат у них на счетах, перестали что-либо стоить и иметь хоть какую-то ценность. Вместе этого населению предложат перейти на цифровую валюту в обмен на свои личные данные и полный контроль за доходами и расходами.