Экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что женщины не хотят «поздравлений и празднования» в Международный женский день, а хотят гендерного равенства. Такую информацию она опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter.

Сегодня Международный женский день, и мы признаём, что женщины всё ещё далеки от мужчин в сегодняшних обществах. Мы не можем получить климатическую справедливость без гендерного равенства. И надо помнить: всё что мы, женщины, хотим сегодня, как и каждый день, — это равенство, а не поздравления или праздники, — заявила экологическая активистка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пенсионерка из Финляндии Сейя Курунмяки, вдохновлённая примером Греты Тунберг, создала экологическое движение для людей старшего возраста Aktivistimummot («Активные бабушки»). Группа была организована в октябре 2019 года и за две недели набрала три тысячи единомышленников.

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