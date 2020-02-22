Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом». В своем Twitter-аккаунте она сделала ретвит поста о ситуации в сибирском городе.

Пост, который ретвитнула Тунберг, опубликовала российская активистка Соня Епифанцева.

«Сегодня в Москве было солнечно, но не в Красноярске — там все еще «черное небо» из-за загрязнения воздуха», — написала она, отметив, что никто не заслуживает жизни в постапокалиптическом будущем, подобном этому.

К публикации Епифанцева прикрепила фотографии, сделанные во время акции у памятника А. С. Пушкину в Москве.

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