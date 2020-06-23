Спортивной борьбе греко-римского стиля не грозит исключение из соревновательной программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Объединенного мира борьбы (UWW).

На прошлой неделе и. о. президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана, член бюро UWW Намик Алиев заявил, что греко-римская борьба, по всей видимости, не будет представлена на Олимпиаде в Париже. В соревновательной программе вместе с вольной может быть представлен не греко-римский, а новый борцовский стиль.

«Президент UWW Ненад Лалович сказал, что греко-римская борьба всегда была в планах «Парижа-2024″ и останется в олимпийской программе еще на многие годы, — сообщили в UWW. — Мы имеем дело со случаем, когда человек, бравший интервью, неверно истолковал то, что было сказано, поскольку плохо знаком с олимпийским контекстом».

Проведенное ранее сербом Лаловичем реформирование международной федерации помогло спортивной борьбе в 2013 году сохранить место в олимпийской программе.

В UWW подчеркнули, что появление новых стилей не коррелирует с долгосрочными планами организации по исключению ранее существовавшего олимпийского стиля. «Это динамическое сотрудничество международных федераций с Международным олимпийским комитетом с целью тестирования новых стилей в необходимых условиях», — отметили в международной федерации.

Греко-римская борьба вошла в программу современных Олимпийских игр на первой Олимпиаде, которая состоялась в Афинах в 1896 году. Единственный раз она не была представлена в программе на Олимпиаде, прошедшей в 1900 году в Париже. Французская столица вновь примет Олимпийские игры в 2024 году, соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

К слову, Международной федерацией борьбы величайшим борцом греко-римского стиля XX века был признан российский спортсмен Александр Карелин, являющийся трехкратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира.