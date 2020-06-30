Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС сравнил нынешнюю пандемию коронавируса с дефолтом, постигшем страну в 1998 году.

«Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация», — заявил Греф.

Однако глава крупнейшего коммерческого банка страны заявил, что российская экономика системно подготовилась и проходит кризис, вызванный коронавирусом, лучше прогнозов. По его словам, переход к плавающему курсу рубля был верным решением.

«Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году приняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс», — пояснил он.

Банкир добавил, что сегодня экономика значительно более "флексибильная к таким шокам".

Сравнение пандемии с дефолтом употребил в апреле и глава Минэкономразвития Максим Решетников, оценив возможность повторения в России ситуации 1998 года. Но министр заявил, что по его мнению, такой сценарий исключен. Решетников заявил, что российский рынок труда обычно менее восприимчив к кризисам по сравнению с другими странами. А самое главное — кризисы в России сопряжены с меньшей безработицей.