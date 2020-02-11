Переговоры по урегулированию долга авиакомпании Utair находятся в финальной стадии, сообщил во вторник, 11 февраля, глава Сбербанка Герман Греф.

«По Utair пока еще окончательного решения нет, но там финальная стадия переговорного процесса», — приводит его слова «РИА Новости».

В феврале 2019 года Греф заявлял, что финансовая организация готова пойти на реструктуризацию долга авиаперевозчика.

В декабре 2014 года Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа — Югры возбудил дело о банкротстве Utair по заявлению инвестиционно-финансовой компании «Авиализинг». Общий долг авиакомпании, по собственной оценке, тогда составлял 167 млрд рублей. Суд рассмотрел более 10 требований кредиторов и оставил их без удовлетворения в связи с погашением перевозчиком долгов.

В ноябре 2015 года суд полностью прекратил дело о банкротстве авиакомпании.

Позже стало известно, что Utair вновь испытывает финансовые трудности. По двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году, авиакомпания должна 38,6 млрд рублей. По одному из кредитов — на 18,9 млрд рублей — Utair допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.