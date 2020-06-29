Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60-62 рублей за один доллар, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе беседы с ТАСС.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать», — уточнил он. Сославшись на «старого и опытного аналитика» Генри Гроуба, Греф отметил, что цена на нефть укрепится до 60-62 доллара за баррель.

По словам главы банка, в настоящее время никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Греф добавил, что, если произойдёт вторая волна, «рубль станет колебаться».