Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» некорректно использовал его цитату. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Журналист Андрей Ванденко спросил Грефа, почему его так «невзлюбил» Михалков, частично посвятивший главе Сбербанка уже несколько «Бесогонов».

«Знаете, мне тяжело предположить, надо спросить у Никиты Сергеевича», — ответил Греф.

Он рассказал, что посмотрел два выпуска «Бесогона», один — полностью, второй — частично, так как они слишком длинные.

«Михалков очень некорректно использовал мою цитату, несколько раз ее повторил», — подчеркнул Греф.

Режиссер в своей программе использовал фрагмент выступления на Петербургском экономическом форуме 2012 года. Тама глава Сбербанка назвал «страшной вещью» идею передать власть в руки населения, отметив, что управлять сознательными людьми чрезвычайно тяжело.

Греф объяснил, что был модератором дискуссионной панели, участники которой начали очень активно поддерживать демократическую модель.

«Я понял, что мероприятие срывается: дискуссии нет. Это была моя провокация панели, я действовал как модератор. И реплику, призванную оживить разговор, вырвали из контекста и преподнесли как мою точку зрения, что, конечно же, абсолютно некорректно», — отметил он.

В конце мероприятия Греф выступил от своего лица и сказал, что у России только один путь — смена управленческой модели и вовлечение граждан в процесс управления.

Главу Сбербанка удивило, что Михалков, «великий профессионал», не посмотрел сессию полностью и вырвал из контекста цитату.

«Либо понимал, что это не мое выступление, а провокация модератора панельной сессии. Тогда это манипуляция, и я не понимаю ее цели», — заключил он.

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Как писал «Рамблер», в том же выпуске «Бесогона» Михалков рассуждал о возможности чипирования. Он задался вопросом, зачем основатель Microsoft Билл Гейтс занялся фармакологией. По мнению режиссера, Гейтса интересуют не прививки «в обычном понимании», а чипирование. Он обратил внимание на патент под номером WO/2020/060606 компании Microsoft Technology Licensing, LLC.