Греция запретила въезд гражданам Сербии с 6 июля по 15 июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в балканской стране, сообщила заместитель официального представителя правительства Греции Аристотелия Пелони.

«На основании анализа эпидемиологических данных было принято решение о приостановлении с понедельника, 6 июля, с 06.00 и до 15 июля въезд граждан Сербию в Грецию через все без исключения пункты въезда. Единственным исключением являются существенные причины для въезда», — говорится в поступившем в Mpravda.com сообщении.

Греция является популярным у сербов направлением отдыха.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали Mpravda.com в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами. По данным министерства здравоохранения Сербии, за предыдущие сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, выявлено 325 новых зараженных, власти разворачивают мобильный госпиталь в крупнейшей в стране крытой арене и переориентируют больницы. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 829 человек, умерли всего 306 больных. При этом максимальные показатели смертности из-за коронавируса в Сербии во время режима ЧС с середины марта по начало мая колебались на уровне меньше 10 в сутки.