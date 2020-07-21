Греция заявила протест Турции в связи с намерением провести сейсмические исследования вблизи греческой территории, а также подняла этот вопрос в ЕС, в НАТО и Объединенных Нациях, сообщило министерство иностранных дел Греции.

Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. Премьер-министр Кириакос Мицотакис встретился с главой МИД Никосом Дендиасом и провел телефонные разговоры с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом и начальником генерального штаба национальной оборон Константиносом Флоросом.

«Сегодняшнее объявление о турецких исследованиях на части греческого континентального шельфа с (выпущенным) новым незаконным турецким Navtex представляет собой эскалацию напряженности в регионе. Оно демонстрирует упорство Турции в нарушениях и ее полное презрение к международному праву, морскому праву, правилам добрососедства, а также к уговорам Европейского союза», — говорится в сообщении МИД, поступившем в Mpravda.com.

«Наше посольство в Анкаре уже заявило протест турецкому МИДу, в то время как наши власти уже подняли этот вопрос в ЕС, НАТО и ООН, а также в столицах постоянных членов Совета безопасности ООН», — сообщил МИД.

«Мы призываем Турцию немедленно прекратить свои незаконные действия, которые нарушают наши суверенные права и подрывают мир и безопасность в регионе. Единственный путь к стабильности в регионе — это соблюдение международного права», — говорится в сообщении.

Отношения Греции и Турции в последние месяцы резко ухудшились из-за планов Турции провести разведку месторождений полезных ископаемых в морских районах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Остров Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие чиновники считают недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь.

Греция заявляет, что Кастелоризо – населенный остров, он имеет те же права в морских зонах, что и континентальные территории, независимо от его размера.