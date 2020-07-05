Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна не примет условия, которыми Евросоюз оговаривает использование чрезвычайной финансовой помощи в борьбе с последствиями нового коронавируса.

Еврокомиссия в конце мая представила предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов). Фонд должен будет состоять из ряда механизмов, и предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.

Греческий премьер-министр в связи с этим подчеркнул в интервью газете Financial Times, что не поддержит возвращение надзора, который был введен «финансовой тройкой» (ЕС, Европейским центробанком и Международным валютным фондом) во время экономического кризиса в стране.

«Греки повзрослели. И мы хотим проводить наши собственные реформы», — пояснил Мицотакис.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику «затягивания поясов».

В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет, а в марте 2019 года впервые за девять лет выпустила гособлигации; доходность десятилетних бондов составила 3,9% при фиксированном годовом купоне. При этом в 2006 году выпускались десятилетние облигации с доходностью 6,95% годовых.