Неизвестные в Афинах обстреляли журналиста желтой газеты «Макелио» («Резня») Стефаноса Хиоса, он госпитализирован с ранением в шею и грудь, сообщает газета.

Газета «Макелио» считается скандальной, ее часто обвиняют в распространении ложных новостей.

Нападение произошло в районе Врилиссия на севере Афин около двух часов ночи. Двое неизвестных в масках поджидали Хиоса возле его дома и начали стрелять через окно машины, когда он подъехал. Сразу после нападения они скрылись, сообщает газета. Хиос госпитализирован с двумя пулевыми ранениями, врачи оценивают его состояние как «контролируемое», пишет «Макелио».

Газета утверждает, что «приказ убить дал картель политического террора и коррупции» за «разоблачительные публикации».

Хиос неоднократно обвинялся в клевете, распространении ложных новостей, угрозах политикам. В частности, в 2018 году Хиос был арестован за публикацию с призывами расстрелять президента, премьер-министра и министра иностранных дел за соглашение о конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония.

Крупнейший профсоюз журналистов в Греции — Союз журналистов дневных афинских газет ESIEA — неоднократно осуждал Хиоса за нарушения этических норм.