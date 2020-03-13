Кросс-купе создано на платформе паркетника WEY VV7. Габариты новинки: длина — 4 774 мм, ширина — 1 931 мм, высота — 1 672 мм, расстояние между осями — 2 950 мм. От стандартной модификации VV7 GT новинка отличается другими бамперами, расширителями колесных арок, спортивной выхлопной системой, задним диффузором и легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов особого дизайна.

Под капотом GT Pro — безальтернативный 2,0-литровый турбодвигатель, мощность которого составляет 227 л.с. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом. Модели полагается полный привод.

Салон купеобразного кросса разительно отличается от обычного WEY VV7. Новинке досталась другая передняя панель и центральная консоль, модернизированный блок управления «климатом», информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном увеличенного размера и иное рулевое колесо.

«Кросс-купе может похвастаться богатым техническим оснащением, включающим: систему предотвращения фронтальных столкновений, камеры видеообзора на 360 градусов, опцию запуска мотора с кнопки, отделку салона кожей и адаптивный круиз-контроль с режимом передвижения по пробкам», — сообщает издание «Новые автомобили».

Цены на новинку пока не объявлены. За стандартный WEY VV7 GT дилеры в Китае просят от 191 800 до 205 800 юаней (от 1 972 000 до 2 116 000 рублей).