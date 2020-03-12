Судя по снимкам, дешевый пикап из линейки Pao получит однорядную кабину и увеличенный кузов. Автомобиль построен на одной платформе с флагманом Haval H9. Модель имеет длину 5 410 мм, ширину — 1 934 мм, высоту — 1 886 мм и расстояние между осями — 3 230 мм.

В качестве силового агрегата предлагается турбированный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 190 л.с., который работает в паре с 6МКПП или 8-ступенчатым «автоматом» от ZF. Бюджетные модификации пикапа оборудованы только задним приводом, а за доплату предлагается подключаемый 4WD с блокировкой дифференциала. Несколько позже на рынке появится полностью электрическая версия грузового внедорожника.

«Список оснащения удешевленной модели включает: ABS, систему стабилизации, кондиционер и штатную аудиосистему», — сообщает издание «Новые автомобили».

Продажи бюджетного Great Wall Pao в Китае стартуют в ближайшее время. Предварительная цена — от 85 900 юаней (от 883 000 рублей). Напомним за стандартный пикап с пятиместной кабиной дилеры в Поднебесной просят от 95 800 юаней до 159 800 юаней (от 985 000 до 1 643 000 рублей).