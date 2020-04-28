Врачи планируют выписать госпитализированную с пневмонией певицу Надежду Бабкину через 7–10 дней. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил ее гражданский муж, певец Евгений Гор.

«У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7–10 дней уже полностью здоровой», — написал он в Instagram.

О наличии положительной динамики в лечении Бабкиной сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин 24 апреля. При этом он добавил, что «требуется еще время» для полного выздоровления артистки.

В начале апреля 70-летнюю Бабкину госпитализировали с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония». Источники «Известий» утверждают, что артистка почувствовала себя плохо еще 1 апреля, она жаловалась на боли в сердце. В ходе лечения врачи вводили певицу в медикаментозную кому и подключали к аппарату ИВЛ. 14 апреля ее вывели из искусственной комы.

Тест на коронавирус у Бабкиной оказался отрицательным. При этом сообщалось, что артистка находится в закрытом инфекционном боксе, а врачи к ней ходят «в облачении, похожем на скафандр». Кроме того, у личного водителя певицы и его семьи коронавирус подтвердился.

Надежда Бабкина — советская и российская народная и эстрадная певица, основательница и худрук вокального ансамбля «Русская песня». В 1992 году ей было присуждено звание народной артистки РСФСР. 70-летие артистка отпраздновала 19 марта.