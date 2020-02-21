В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом 21 февраля сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что женщина 1978 года рождения была выявлена специалистами на станции «Суземка» в Брянской области, в поезде Киев – Москва. С помощью тепловизора у нее была зафиксирована температура тела 38 градусов. В инфекциионной больнице Брянска для иностранки выделен отдельный изолятор

После того, как женщину ссадили с поезда, вагон, в котором она ехала, был отцеплен и перемещен на тупиковую ветку, ее попутчики будут находиться на карантине. Отмечается, что в вагоне находились 24 человека — 22 пассажира и два проводника. Они будут доставлены в Брянскую городскую больницу №4 для обсервации и дальнейшего обследования.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Число погибших от коронавируса в стране достигло 2236 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 75,4 тыс.

20 февраля Роспотребнадзор сообщил, что не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом в России, отметив, что два пациента, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция на территории РФ, 12 февраля были выписаны из стационара в связи с выздоровлением.