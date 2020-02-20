Гражданин США Джин Мирон Спектор арестован в Москве по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Решение об аресте 20 февраля вынес Басманный суд Москвы.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении гражданина Спектора меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, до 19 апреля», — приводит ТАСС слова судьи.

Спектор обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 5 млн рублей.

По информации источника в правоохранительных органах, Спектор является изобретателем, который запатентовал в России средство для лечения онкологических заболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к мембранному белку синдекану-1.

Также Морозова сообщила, что еще одним фигурантом этого дела является бывшая сотрудница аппарата правительства России Анастасия Алексеева, обвиняемая по ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Алексеева получила взятку в период с 2015 по 2016 год, занимая должность помощника заместителя председателя правительства России. Взятка была в виде поездок в Таиланд на новогодние праздники в 2016 году и в Доминиканскую Республику на майские праздники. Каждая из них стоила по 2 млн рублей. На тот момент Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность вице-премьера.

18 февраля в Башкирии 41-летнему начальнику ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 103 МЧС России» ЗАТО Межгорье предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ: о получении взятки и о мошенничестве в особо крупном размере.