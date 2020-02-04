Средний фактический срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 2019 году составил два дня вместо трех, установленных законодательством, говорится в сообщении кадастровой палаты поступившем в распоряжение «Известий».

При этом жители 37 регионов России могли получать выписки из госреестра в три раза быстрее. В том числе, в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской областях и ряда других.

«Максимальное сокращение сроков предоставления услуги — результат планомерной работы, Ускорить рабочие процессы нам, прежде всего, помог постепенный переход на использование электронных сервисов. Так, сегодня подавляющее большинство запросов (93%) в рамках межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления поступают к нам в электронном виде», — рассказала заместитель директора кадастровой палаты по Удмуртской Республике Екатерина Рублева.

Всего кадастровая палата в 2019 году выдала почти 103 млн сведений из ЕГРН. Выписка из ЕГРН — единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, источник достоверной и объективной информации о ней.

Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривании сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д.

В декабре прошлого года кадастровая палата перечислила населенные пункты с забавными названиями, сведения о которых были включены в 2019 году в единый госреестр недвижимости ЕГРН. Так, некоторым гражданам приходится жить в деревне Негодяйке или деревне Выдры.