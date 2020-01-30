Медики прибыли в одну из московскую гостиницу, где восемь граждан Китая пожаловались на высокую температуру. Об этом в четверг, 30 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в отеле находятся семья с детьми, а также их друзья, которые прилетели в Москву недавно. Помимо температуры, у них наблюдается рвота.

Медики оперативно прибыли на вызов, чтобы осмотреть иностранцев.

Ранее в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового вида коронавируса в Китае медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV началась в конце декабря прошлого года в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. По данным на 30 января в КНР из-за заболевания умерли 170 человек, число зараженных достигло 7771. Вылечилось около 170 людей.

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В охваченном вспышкой коронавируса Ухане экстренно возводится новая больница. Строительство должно быть завершено к 3 февраля. Подробности — в фотогалерее «Известий»

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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Работы по строительству в самом разгаре, всего на возведение комплекса отведено шесть дней

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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Больница площадью 25 тыс. кв. м рассчитана на 1000 коек

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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В строительной операции задействованы сотни единиц техники и тысячи строителей

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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У китайских строителей уже есть опыт столь оперативного возведения больниц. В 2003 году, во время вспышки атипичной пневмонии, больница «Сяотаншань» в пригороде Пекина была построена за неделю

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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Коронавирус 2019-nCoV уже унес жизни более ста человек в Китае

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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Количество инфицированных стремительно растет и уже составило более 4500 жителей КНР

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань полагает, что пик распространения коронавируса придется на начало февраля

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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В Ухане введен карантин, почти 12 млн жителей города изолированы от внешнего мира

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media

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Госпиталь должен начать работу сразу после завершения строительства — 3 февраля

Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media