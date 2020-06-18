Госграницы Азербайджана будут закрыты до 1 августа из-за жесткого карантинного режима, введенного из-за коронавируса COVID-19, сообщила представитель оперштаба, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг.

В четверг Абдуллаева сообщила о том, что в республике из-за ситуации с коронавирусом вводится жесткий карантинный режим с 21 июня до 5 июля.

«Продление особого карантинного режима до 1 августа означает и закрытие границы», — сообщила Абдуллаева.

По ее словам, возобновление авиарейсов с Азербайджаном некоторыми странами возможно на основании соглашений.

«Осуществляется работа по возвращению в Азербайджан граждан, временно находящихся в зарубежных странах. Это поэтапный процесс. В период ужесточенного режима карантина приостановка процесса не планируется. Но границы будут закрыты до первого августа. Международные рейсы могут быть возобновлены в соответствии с взаимными договоренностями», — сказала Абдуллаева.

Как сообщил в четверг оперштаб, число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11329, за сутки инфекция выявлена еще у 338 человек, всего в стране умерли 139 человека с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.

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