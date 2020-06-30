На Западной Украине все никак не удается остановить разбушевавшуюся водную стихию. В ночь с 29 на 30 июня и сегодня утром в Прикарпатье прошел сильный дождь, из-за которого уровень воды в реках опять сильно поднялся. Глава Римо-Католической Церкви Папа Франциск призвал верующих всего мира молиться за жителей западных регионов Украины.

Неделю назад там творился кромешный ад. В особенности в «охотничьих» Верховинском и Надвирнянском районах Ивано-Франковской области, а еще в Рожнятинском.

Не повезло также непосредственно граничащим с прикарпатским регионом Львовской и Черновицкой областям. Катастрофическое наводнение ввергло местный люд в отчаяние. Население плачет навзрыд. Потому как прекрасно понимает: на помощь государства надеяться не имеет смысла. Местные власти предложили отчаявшимся гражданам, в одночасье ставшим бездомными, записать на видео результаты разрушений на своих придомовых территориях. После чего комиссии по ликвидации последствий ЧС будут определять по отснятым видеороликам, заслуживает ли хозяин домовладения финансовой помощи от родного государства.

В нескольких пострадавших районах восстановительные работы не удалось «запустить» даже по прошествии недели после паводка. В некоторых селах под воду ушли почти все жилища, еду их спасшимся обитателям спускали с геликоптеров.

Последствия паводков могли быть меньшими, если бы в Украине по примеру соседних восточноевропейских государств не пожалели сил и средств на обустройство большего количества лесных дорог. Когда в короткий период выпадают две месячных нормы осадков, благодаря большой плотности лесных дорог мощный поток воды легче рассредоточить. Совсем другое дело, когда сток идет по одному-единственному пути, без разбора сметая все «лишнее».

Причиной катастрофических потопов на Западной Украине эксперты называют неконтролируемую вырубку лесов: лысые склоны не в состоянии сдерживать потоки воды.

Нынешней ситуации способствовали и другие факторы. Например, несанкционированный отбор гравия из горных рек и речушек, непродуманное спрямление их русел, а еще застройка в защитных зонах возле горных рек.

Потоп на Западной Украине разрушил сотни километров автодорог и частично железнодорожные пути в Ивано-Франковской области, отрезав ее от Закарпатья. Затопленными оказались тысячи домов, трое жителей погибли, еще двое пропали без вести.

Местная прокуратура получила от президента Владимира Зеленского указание: определить круг предпринимателей, незаконно вырубавших в последние годы лес на Прикарпатье. Киевские синоптики предупреждают: шквалы, смерчи и грады не ушли, они в любой момент могут вернуться и даже углубиться в северо- западные и частично центральные регионы.