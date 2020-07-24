Следствие не признало потерпевшей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова гражданскую жену погибшего Сергея Захарова. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что искренне сожалеет в связи с этим. По его словам, он всегда был сторонником гражданского брака с некоторыми оговорками.

Тем не менее, потерпевшими признаны вдова, брат и два сына погибшего. Они выступят с гражданскими исками.

Напомним, Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.