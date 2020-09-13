Как известно, Ирину Стерхову, с которой погибший в смертельном ДТП Сергей Захаров прожил 20 лет, суд потерпевшей не признал.

И это в общем-то удивительно — судебная практика по незарегистрированным бракам у нас есть, и немало мужчин, в том числе известных личностей, после разрыва отношений, к примеру, выплачивают содержание своим бывшим половинкам.

Так вот стало известно, почему Ирину не признали потерпевшей.

Как оказалось, роковую роль сыграла некая бумага от местного участкового, который сообщал, что Захаров всего лишь снимал жилье у Стерховой. А тот якобы взял за основу рассказ соседки Ирины.

Соседка же, напротив, подробно расписала, что пара жила именно настоящей семьей. Эти же слова она повторяла позднее на ток-шоу. Но резонанс начался только сейчас.

Стерхова уверена, что характеристика участкового получена адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым «очень странными» и «незаконными путями».

«Мне наконец стало понятно, с помощью кого появился документ от участкового про то, что Сережа снимал у меня «койко-место». Именно этой характеристикой размахивал адвокат Пашаев перед СМИ, когда говорил, что разоблачил меня. На этот документ ссылался и адвокат родственников Захарова», — приводит слова женщины «Московский Комсомолец».

Ирина подала жалобы на адвокатов в Следственный Комитет, Минюст, Федеральную палату адвокатов и прочие инстанции.

Как сообщает издание, по жалобе уже началась проверка.

Как ранее писал «Рамблер», сын Захарова заявил, что по «Первому каналу» показали женщину, которую он не знает. Он назвал единственной законной женой отца свою мать.