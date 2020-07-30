30 июля состоялись закрытые слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. В четверг рассматривался вопрос о продлении домашнего ареста актеру. Так же судья отклонила ходатайства гражданской жены погибшего Ирины Стерховой, которая просила признать ее потерпевшей.

Сама Стерхова на заседании не присутствовала по той причине, что накануне помощник судьи ее предупредил, что ее ходатайство рассмотрят в другой день во время открытого заседании.

Женщина считает, что ее намеренно ввели в заблуждение и готовит очередную жалобу в суд.

— На последнем заседании я не присутствовала, мое ходатайство рассматривали без моего участия, что стало для меня полной неожиданностью, — говорит Ирина Стерхова. – Дело в том, что я приезжала в суд 29 июля, на первое заседание. Ко мне подошел, как я поняла, помощник судьи. В присутствии журналистов мне объяснили, что ходатайство о признании меня потерпевшей станут рассматривать на открытом заседании. Я знала, что в четверг состоится закрытый процесс, мой вопрос там не должны поднимать, поэтому не приехала в суд. А сейчас мне звонит старший сын погибшего и сообщает, что ходатайство рассмотрели, судья отказала признать меня потерпевший по той причине, что я не пришла на заседание и предоставила копию документов, а не оригинал. Я чувствую себя оплеванной. Если бы мне сказали явиться сегодня, конечно, я бы приехала. Выходит, меня обманули или намеренно ввели в заблуждение?

Адвокат гражданской жены Сергея Захарова намерен подавать жалобу на действие судьи и ее помощника.

— Я не могу понять, что у нас за правосудие такое, если без моего ведома судья берется рассматривать ходатайство, — добавляет Стерхова. — Меня будто умышленно неправильно информировали. Если бы я присутствовала на заседании, услышала мнение суди, что каких документов не хватает, то предоставила бы все бумаги. Но меня лишили права слова, я не могу даже узнать, почему так со мной обошлись. Мое ходатайство не должны были рассматривать в рамках закрытого заседания, потому что на такие процессы не приглашают посторонних, а я вроде как лицо постороннее в деле. Рассмотрение моего вопроса могли бы отложить, это не предмет первой необходимости в деле.

Адвокат Вадим Никулин пояснил: «29 июля мы с Ириной Михайловной пришли в суд, чтобы узнать, когда будет рассмотрено заявление о признании Стерховой потерпевшей. Я обратился к помощнику судьи, представился, и мы остались в коридоре дожидаться решения. Вскоре он подошел к нам, сказал, что заявление Ирины Михайловны рассмотрят в открытом судебном заседании, на котором нам необходимо присутствовать. Добавил, что 30 июля ходатайство не станут рассматривать, поскольку мы не участники процесса и нас нельзя допустить на закрытое заседание. С чем мы и удалились, ожидая назначения рассмотрения дела по существу. Но из СМИ мы узнали, что ходатайство Стерховой рассмотрели в четверг, в удовлетворении его отказали. В суд нас никто не вызывал, что вызывает недоумение».