Более 3,5 тысячи граждан Киргизии и Узбекистана, скопившиеся на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях, начали отправляться на родину, сообщили в правительстве Оренбуржья.

По данным областных властей, на российско-казахстанской границе — на территории оренбургского Бузулука и Самарской области — скопилось порядка 3 тысяч граждан Киргизии и более 500 граждан Узбекистана.

«Граждане Киргизии, находящиеся в Бузулукском районе и на территории Самарской области, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня будут переправлены через границу с Республикой Казахстан и отправятся на родину. Общее количество переправляемых граждан Киргизии — почти 3 тысячи человек. Около 500 граждан Узбекистана, также ожидающих возможности вернуться домой, по предварительной договоренности, смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в родную страну железнодорожным транспортом», — сообщает правительство области.

«Не впервые наша область становится площадкой, на которой оказываются в ожидании возможности вернуться домой введенные в заблуждение недостоверной информацией люди. Они устали, но ожидание заканчивается: в ближайшие дни они смогут отправиться домой», — цитирует пресс-служба правительства губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Mpravda.com в правительстве региона рассказали, что в палаточном городке, где живут мигранты, много пожилых, беременных женщин и детей. «Несмотря на то, что решение вопросов пропуска через границу не в компетенции региональной власти, правительство области делает все возможное, чтобы помочь людям, введенным в заблуждение слухами о «таможенном коридоре» на границе с Казахстаном. Мы им подвозим воду, электричество», — сообщил собеседник.