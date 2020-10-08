Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин рассказал, что штрафы за отказ от вакцинации не были внесены в новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам депутат является участником рабочей группы по разработке документа.

«Штрафов за отказ от прививок в проекте нет», — сказал Вяткин.

Ранее говорилось о том, что в КоАП может быть установлен штраф для лиц из групп риска за данное нарушение. Размер санкции составлял бы от пяти тыс. до семи тыс. рублей.