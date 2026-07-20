Кримські музейні фонди завжди вважалися однією з найбагатших скарбниць Східної Європи, зберігаючи унікальні колекції від античного золота й візантійської мозаїки до шедеврів світового живопису. Проте за роки окупації ці надбання перетворилися на інструмент пропаганди та банального пограбування.

Як повідомляє інформаційне агентство «Голос Криму», під приводом так званих «евакуацій», «наукових експертиз» та «виїзних виставок» у сусідню росію вивозяться тисячі унікальних експонатів, значна частина яких ризикує ніколи не повернутися на півострів, втрачаючи свій аутентичний зв’язок із регіоном.

«Транзит» у нікуди: як зникають колекції

Схема відчуження культурних цінностей детально відпрацьована й працює під виглядом офіційної наукової співпраці та культурного обміну. Найбільш цінні артефакти з музеїв Херсонеса Таврійського, Керченського заповідника, Бахчисарайського палацу та картинних галерей Ялти й Феодосії масово відправляють на нібито необхідну «реставрацію» або для тимчасового експонування в Ермітаж, Третьяковську галерею чи інші російські заклади.

За оцінками фахівців, з якими поспілкувалося агентство «Голос Криму», цей процес фактично є легалізованим вивезенням українського культурного спадку. Контроль за поверненням цих речей повністю відсутній, а замість унікальних оригіналів у кримських експозиційних залах все частіше з’являються низькоякісні копії або просто порожнеча.

Археологічне мародерство під виглядом будівництва

Окремий масштабний виклик — це катастрофічні за обсягами незаконні розкопки, які проводяться російськими інституціями на будівельних майданчиках великих інфраструктурних проєктів. Знахідки, виявлені під час прокладання нових трас, військових об’єктів чи забудови заповідних зон, взагалі не реєструються в українському державному реєстрі.

Вони напряму потрапляють до приватних російських колекцій або державних фондів рф, оминаючи кримські музеї. Це не просто крадіжка окремих предметів — це свідоме руйнування культурного контексту: вирвані з землі без належного наукового документування артефакти назавжди втрачають свою історичну прив’язку та цінність для дослідження минулого Криму.

Висновки

Отже, музейна сфера Криму сьогодні перебуває у стані глибокої кризи та системного пограбування, прикритого бюрократичними ширмами. Спроби легітимізувати привласнення культурних цінностей через внутрішні російські закони є грубим порушенням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Повернення та ідентифікація кожної вивезеної пам’ятки стануть одним із найскладніших викликів для України після деокупації півострова, що потребуватиме жорсткого міжнародного арбітражу та створення детального цифрового реєстру втрат уже зараз.