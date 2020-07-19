Бывший директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков пострадал при нападении грабителей на его дом в Ростовской области, его сестра погибла.

Как сообщают РИА и ТАСС со ссылкой на источники, минувшей ночью неизвестные напали на дом 83-летнего Пескова в Азовском районе. При нападении мужчина получил серьезные травмы, сейчас он госпитализирован. Женщину спасти не удалось.

Baza сообщает, что о происшествии стало известно от соседа: утром он пошел проверить Пескова, с которым договаривался встретиться, но тот не пришел. Обойдя вокруг дома, мужчина увидел сестру Пескова без признаков жизни, в крови (при этом «112» сообщает, что причиной смерти женщины стало удушение кляпом), неподалеку находился и хозяин дома, сообщает канал.

По имеющимся данным, преступники пытали своих жертв — на это указывают полученные ими травмы и ожоги. Baza сообщает, что несколько дней назад Песков рассказывал знакомым, что планировал снять со счета крупную сумму денег. По информации канала, после нападения никаких денег в доме следователи не нашли.

В региональном ГУ МВД подтвердили факт разбойного нападения на один из домов в этом районе, однако информация о пострадавших и погибших пока официально не подтверждена.

Юрий Песков — Герой соцтруда, возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 года, в начале 80-х занимал пост замминистра машиностроения.