Банк России своевременно уничтожает все загрязненные банкноты и при производстве применяет специальные добавки, которые воздействуют на вирусы и вредные организмы. Об этом сообщил производитель купюр «Гознак» в четверг, 26 декабря.

«Считаем, что это утверждение некорректно применять к российским банкнотам. Вопросу долговечности безопасности банкнот в нашей стране уделяется большое внимание», — цитирует заявление «Гознака» «РИА Новости».

По данным организации, российские стандарты по выводу из обращения старых банкнот находятся примерно на одном уровне с еврозоной. Загрязненные купюры уничтожает Банк России.

Помимо этого, в «Гознаке» рассказали и о специальных веществах по улучшению сопротивляемости банкнот вредным организмам.

«Препарат эффективно воздействует на различные вирусы, грибы и бактерии, и даже некоторых насекомых. Банкноты, изготовленные из такой бумаги, уже не являются идеальной средой для размножения бактерий, а пользователи получают дополнительную гарантию безопасности», — подчеркнули на предприятии.

Ранее 26 декабря Роспотребнадзор заявил, что через денежные купюры можно заразиться гриппом, поскольку его вирус может жить на них две недели.