Сергей Сафронов. США на фоне пандемии готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью Mpravda.com заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов .

По его словам, Европа следует американским указаниям.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — сказал собеседник агентства.

По его словам, США «уничтожают такое соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность, чтобы показать странам ЕС, кто здесь хозяин».

Венедиктов также напомнил, что американские власти предпринимают все меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по « Северному потоку — 2 «.

Ранее три американских сенатора направили письмо с требованием к руководству немецкого города Засниц с требованием прекратить помогать строительству газопровода. В противном случае законодатели пообещали «финансовое разрушение» порту Мукран, являющемуся логистическим центром проекта.

Однако немецкие политики и министерство энергетики жестко отреагировали на подобное требование, отметив, что Германия может принять ответные меры.

США мешают строительству «Северного потока — 2», чтобы продвигать собственный сжиженный природный газ. Для этого в конце года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке труб.

После этого швейцарская фирма Allseas сразу объявила о прекращении работ. Однако министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия способна самостоятельно проложить оставшиеся 160 километров газопровода усилиями судов «Академик Черский» и «Фортуна».