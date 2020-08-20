Конец лета близится, а вместе с ним и хлопоты, предваряющие закрытие дачного сезона. В августе для садоводов наступает горячая пора. Эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи OBI Татьяна Чаброва составила для читателей «РИА Недвижимость» список важнейших дел, которые обычно планируют на последние недели лета и начало осени.

Обрезаем сучки

За лето на ветвях деревьев появляются отростки, которые следует обрезать еще до наступления холодов. Для этих целей используются садовые ножницы, секаторы и сучкорезы. Лучше выбирать легкий инструмент, от которого не будут уставать руки. Можно попробовать модели с аккумуляторами, тогда не придется прикладывать дополнительные усилия, кроме того, прибор удобно подзаряжать через разъем Micro-USB.

Сперва деревья освобождают от больных, поломанных и сухих ветвей. Срезы должны быть максимально гладкими и ровными. Место среза рекомендуется зачистить и обработать раствором медного купороса в пропорции 1 чайная ложка на литр воды, а затем – садовым варом. С деревьев нужно убрать лишайники, мох и отмершую кору на стволах. Именно в таких местах зимуют насекомые-вредители.

Вспахиваем землю

Опытные дачники перекапывают землю в конце сезона, эту задачу лучше решить до начала обильных осадков и заморозков. Делается это для того, чтобы за зиму укрытая тяжелым слоем снега почва не сильно спрессовалась. И тогда весной процесс рыхления земли пройдет намного легче и быстрее.

На участках с большими газонами, где нет обширных картофельных полей и длинных грядок, удобно использовать аэратор. Этот садовый инструмент разрыхляет почву, делая в ней с помощью полутора десятков ножей глубокие равномерные проколы для лучшего доступа кислорода и воды.

Садоводам, которые готовы перейти в статус фермеров и сажают картофель и другие овощные культуры на площади более 6 соток, пригодится культиватор. Это такой компактный трактор, с которым могут управиться только физически крепкие мужчины.

Собираем урожай

Сбор урожая – это всегда долгожданное, но при этом трудоемкое занятие для дачников. Однако сейчас в продаже есть инструменты, позволяющие облегчить этот процесс. Если яблоки уже начали созревать и сами падают на землю, стоит воспользоваться специальным крутящимся плодосборником с телескопической ручкой, позволяющим поднять с земли упавшие плоды, даже не нагибаясь.

Прямо с деревьев собирать фрукты помогают плодосъемники. Они представляют собой мешки на длинных ручках.

Чтобы не перегружать спину и не таскать тяжелые мешки, для транспортировки урожая удобно использовать пластиковые контейнеры на колесах, позволяющие перевозить до 35 килограммов.

Сажаем зелень, цветы и деревья

Август – это не только время сбора урожая, но и подходящий период для посадки новых плодовых деревьев, цветов и кустарников на следующий сезон. Дело в том, что многие растения, высаженные в конце лета и начале осени, лучше приживаются. Как правило, сажают многолетние растения – клубнику, тюльпаны, нарциссы, а также яблони, малину, черешню. Чтобы фруктовое дерево плодоносило, для саженцев нужно не только правильно выкопать и подготовить яму, но и выбрать подходящее удобрение. Кроме того, некоторые садоводы успевают в августе вырастить еще один урожай укропа, петрушки, рукколы или, например, редиски.

Защищаем растения

Садовые растения нуждаются в защите. И не только от холодов, но и от различных вредителей. Поэтому деревья и кустарники рекомендуется обработать защитными препаратами. Например, «Алатар», который разводится в пропорции 5 миллилитров на 10 литров воды на сотку, уничтожает почти 30 видов садовых и огородных вредителей.

Повысить сопротивляемость растений к заболеваниям помогут фосфорно-калийные удобрения. Также в конце августа – начале сентября можно провести закаливание особо ценных сортов груш и молодых яблонь, привитых на сильнорослый семенной подвой. Для этого у основания деревьев на 3-5 сантиметров в глубину отгребается почва, чтобы обнажить корни. Отобранная земля хранится в теплом сухом помещении до заморозков, а затем ее возвращают на прежнее место. Таким образом, деревьям легче пережить холода до выпадения снега.

Позаботиться нужно и о безопасности сада. Самый простой способ избавить деревья от грызунов – это обернуть нижнюю часть ствола специальной сеткой. Тогда яблоню, грушу или вишню не повредят ни полевые мыши, ни зайцы.

Готовим подвал

Во многих дачных домах для хранения урожая предусмотрены подвалы. Однако прежде чем ставить туда ящики с картошкой, помещение необходимо тщательно подготовить.

Для начала надо вымести мусор, удалить паутину со стен и проветрить пространство. Затем подвал стоит обработать серными шашками, которые за 8 часов убивают грибок, скопившийся за лето. Собственно, шашки рекомендуется зажигать, даже если погребом никто не пользуется, ведь грибок из подвала может распространиться по всему дому.

Деревянные полки стоит просушить и обработать составом с медным купоросом, разведя 600 граммов купороса на 6 литров воды. Это защитит дерево от гнили и плесени.

Стены погреба можно побелить известковой водой: на 6 литров воды разводится 2 килограмма извести. Плесень, в случае обнаружения, уничтожается 40-процентным формалином.

Готовим дом к консервации

О доме нужно позаботиться еще серьезнее, чем о подвале. Пока не задождило, в августе и начале сентября, идеально будет покрасить его полностью либо частично. Современные краски позволяют надежно защитить дерево от влаги.

Стоит особое внимание уделить крыше: проверить, нет ли признаков загнивания в деревянных элементах, на месте ли весь кровельный материал и нет ли в нем дыр. Все проблемы необходимо устранить до консервации дома и отъезда с дачи, иначе весной с таянием снега крыша может протечь, а это отразится на всей конструкции дома.

Также проверьте чердак на наличие осиных гнезд. Если там завелись насекомые, их можно легко уничтожить дихлофосом или препаратом WD-40, который не менее эффективен, но не оставляет резкого запаха.

Прикиньте, сможет ли козырек над дверью выдержать 50-сантиметровый слой снега, который весит около 50 килограммов на квадратный метр. Если не выдержит, то его лучше заранее снять, а весной вернуть на место или заменить на более прочный.

Убираемся в комнатах

В августе можно привести в порядок и убрать совсем легкие вещи. Что-то можно потихоньку перевозить в город.

В преддверии отъезда с дачи полезно провести ревизию вещей: возможно? чему-то уже место на помойке.

В августе можно подготовить чехлы для мебели: достать, постирать и просушить их или приобрести новые. В это же время хорошо запастись антимолевыми средствами, заранее купить средства для генеральной уборки дома, противогрибковые составы и яд для грызунов. Тогда перед отъездом не придется в спешке ехать в магазин за всем необходимым.

Готовим садовую мебель и инструменты

Постепенно готовим к консервации инструменты и садовую мебель. Хранить их лучше всего в самых сухих помещениях в специальных коробках. Многие садовые кресла, столы и качели делаются из ротанга, и зимой на улице их оставлять нельзя. Поэтому мебель также необходимо будет перенести в дом. В крайнем случае, кресла и столы можно оставить на улице под навесами и укрыть специальными чехлами, позволяющими уберечь их от дождя и снега, но в сухом закрытом помещении они сохранятся лучше.

Отключаем коммуникации

Перед консервацией дачи обязательно нужно будет отключить электричество и газ. Конечно, пока отъезд в город только в планах, делать этого не стоит. Зато стоит проверить счета за газ, электричество, вывоз мусора и прочую коммуналку. Лучше разобраться со всеми платежами заранее и убедиться, что все в порядке.