Актриса Наталия Белохвостикова в интервью изданию «7 дней» рассказала о своем приемном сыне Кирилле. Артистка уверяет, что души не чает в ребёнке, который в прошлом году едва не погиб.

Наталия Белохвостикова вместе с супругом режиссером Владимиром Наумовым, воспитав родную дочь Наталью, решили взять ребенка из приюта: пара решила подарить ему свою душевную теплоту. После нескольких посещений детского дома супруги остановили свой выбор на трехлетнем Кирилле.

«Когда мы приезжали к нему в детдом, он никогда ни о чем не просил. Посидит, попьет чайку со мной — и все. Другие дети на мне висли, говорили: «Возьми меня, возьми, я лучше». А с Кириллом — один и тот же сценарий», — поделилась актриса.

Белохвостикова уверяет, что ее с мальчиком объединяет душевная близость. Особенно остро её артистка ощутила в октябре прошлого года, когда Кирилл едва не погиб, упав с высоты второго этажа: ребенок хотел зайти к другу в гости, но из-за заклинившего дверного замка решил залезть в квартиру через окно.

«Кириллу шесть часов делали операцию, и мы не знали, что нас ждет. Я перенесла это плохо, сильно заболела. Наташа с мужем сидели у операционной, а я лежала пластом», — вспоминает актриса.

По ее словам, сегодня Кирилл полностью выздоровел. От него не скрываю, что он — приемный, но в том, что родители его очень любят, мальчик не сомневается.

«Он понимает, что я готова за него жизнь отдать. Совершенно уникальный мальчишка. Все в нашей семье очень близки», — отметила Белохвостикова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стилист Серей Зверев рассказал Андрею Малахову об обстоятельствах усыновления ребёнка 23 года назад. По словам «короля гламура», после концерта в Иркутске он посетил местный детский дом, где в углу помещения увидел маленького мальчика по имени Серёжа «с куском хлеба и большой кружкой в руках». Артист старался найти ребенку приёмных родителей, но, учитывая, что мальчик оказался болезненным, его никто не хотел усыновлять. В результате стилист оформил опеку на себя.

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