Россияне приняли участие в новом социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера. Они признались в том, на что готовы пойти, чтобы не заразиться коронавирусом.

39% опрошенных готовы пойти только на самые простые меры безопасности.

«Готов носить медицинские маски, пить противовирусные средства, проходить вакцинации, и, пожалуй, на этом все», — прокомментировали они.

34% россиян вообще не считают нужным попытаться обезопасить себя в период обострения эпидемии.

«От судьбы не убежишь. Да, я фаталист», — подчеркнули участники.

А 27% респондентов панически боятся заразиться коронавирусом.

«Готов буквально на все. Даже месяцами из дома не выходить», — ответили они.

6050 человек приняли участие в данном исследовании.

За сутки на материковой части Китая за пределами провинции Хубэй коронавирусом заразились всего девять человек. Об этом сообщает Global Times.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на этой неделе число ежедневных случаев коронавируса, зарегистрированных за пределами Китая, превысило число новых случаев в стране.

В целом за день на материковой части Китая зарегистрировали 327 новых пациентов и 44 новых смерти. На провинцию Хубэй пришлось 318 новых случаев пневмонии и 41 смерть. Общее число заражений возросло до 78 824, с 2788 смертельными случаями.

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