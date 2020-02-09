Возрожденный в Калининграде средневековый прусский «Праздник длинной колбасы» за два дня собрал около 6 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил заместитель директора Музея Мирового океана Алексей Буданов.

По его словам, в этом году организаторы постарались придать празднику новое звучание. «Мы хотели больше уделить внимания именно культурной составляющей. Поэтому даже название праздника звучит как «Сказки старого города», а уже потом «Праздник длинной колбасы», — цитирует Буданова ТАСС.

В первый день, в субботу, во Фридрихсбургские ворота пришли около 3 тыс. человек, еще столько же побывали на торжестве в воскресенье в Королевских воротах города. Организаторы предложили гостям около 600 кг изделий из мяса.

Фестиваль начался с поднятия флага «сказочного королевства», пушечного залпа и праздничного «колбасного шествия» мясников. Для того чтобы накормить гостей праздника трехметровой колбасой, потребовались носилки, а само угощение выносили шесть человек.

В 2013 году именно Музей Мирового океана возродил прусский праздник, который со временем стал массовыми народными гуляньями. День длинной колбасы впервые состоялся в Кенигсберге в 1520 году — тогда мясники пронесли по городу колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 м. — Ред.).