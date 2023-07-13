Нежить, або гострий риніт, є, мабуть, найчастішим захворюванням у дитячому віці. Діти хворіють на нього помітно частіше за дорослих, це пов’язано з незрілістю імунної системи, яка перебуває в процесі формування.

Симптоми

Зазвичай риніт у дітей спричиняється різноманітними вірусами і проявляється утрудненням носового дихання та виділенням слизу з носа.

Нежить є складовою частиною застуди або гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) і може супроводжуватися болем у горлі, кашлем, чханням, підвищенням температури тіла, слабкістю і головним болем. Краще не займатися самолікуванням, а звернутися до фахівця. У клініці «JMC» є сучасне відділення педіатрії, та кваліфіковані педіатри, отоларингологи та інші фахівці. При необхідності можна здати аналізи та зробити потрібні діагностичні дослідження. Докладніше на сайті: https://jmc.org.ua/.

Лікування неускладненого риніту

Неускладнений гострий риніт у дітей не потребує лікування. Особливо слід застерегти батьків від використання судинозвужувальних крапель, що містять ксилометазолін або оксиметазолін. Ці речовини відомі своїми побічними ефектами, особливо небезпечні в дитячому віці.

Найоптимальніше лікування — зволоження слизової носа сольовими розчинами, які широко представлені в аптеках. Також можна використовувати аптечний фізіологічний розчин (0,9% розчин NaCl). У перші дні, коли нежить особливо сильний, необхідно частіше використовувати сольові розчини, допустимо зволожувати ніс щогодини. Згодом, чим слабкіший нежить, тим рідше виникає необхідність у цій процедурі. Дітям віком до 2 років сольовий розчин слід вводити в ніс піпеткою, для лікування дітей віком від 2 років можна використовувати спреї. Не варто промивати ніс великою кількістю солоної води або робити це під напором, таке інтенсивне промивання може спричинити ускладнення, наприклад, вушну інфекцію.

Давайте дитині більше теплого пиття, зволожуйте повітря в дитячій. Можна підняти узголів’я ліжка, щоб полегшити носове дихання під час сну.

Зазвичай риніт триває від 7 до 14 днів і не потребує візиту до лікаря. Однак, можливі ускладнення, до найчастіших належать отити (особливо у дітей на перших роках життя) і синусити.

Коли потрібна консультація лікаря:

немає ознак поліпшення після 5-7 днів лікування;

дитина постійно плаче;

дитина скаржиться на біль у вухах;

температура 38 С⁰ у дітей перших 3 місяців життя;

неодноразове підвищення температури тіла до 40 С⁰ у будь-якому віці;

температура не знижується протягом 24 годин у дитини до 2-х років;

температура не знижується протягом 3-х діб у дитини старше 2-х років;

дитина погано п’є, мало мочиться;

блювота, біль у животі;

незвичайна сонливість;

сильний головний біль;

напруження шийних м’язів;

порушення дихання;

постійний кашель.

Колір виділень із носа не є ознакою ускладнення захворювання. За нормального перебігу хвороби під час одужання носовий слиз зазвичай стає густим і зеленуватим, що багато батьків помилково сприймають як симптом початку гаймориту.

Вважається нормою для дитини 3-5 років, яка відвідує дитячий садок, переносити близько дев’яти ГРВІ протягом року. Немовлята зазвичай хворіють значно рідше, однак, якщо є старша дитина в сім’ї, вона може щоразу заражати малюка. Якщо дитина хворіє частіше, або кожен раз нежить затягується на кілька тижнів, є сенс звернутися до педіатра для виключення можливих причин порушення імунітету та до отоларинголога. Педіатр призначить обстеження на визначення показників заліза і вітаміну Д, а отоларинголог перевірить, чи немає супутніх захворювань верхніх дихальних шляхів, які провокують риніти.

Хронічний риніт у дітей: діагностика, лікування

Якщо утруднення носового дихання в дитини зберігається протягом 2-х тижнів, є виділення з носа або сухі скоринки, з’являється періодичний кашель, особливо в положенні лежачи, хропіння вночі, малюк чхає, скаржиться на закладеність вух, найімовірніше, йдеться про розвиток хронічного риніту. Провокувати появу хронічного риніту може лікування нежитю судинозвужувальними препаратами, викривлення носової перегородки після травм у період прискореного росту дитини.

Вазомоторний риніт частіше не пов’язаний з ГРВІ. Він виникає внаслідок порушення регуляції судинного тонусу слизових оболонок носа і може бути спровокований патологією шлунково-кишкового тракту (закид кислого вмісту шлунка в стравохід при рефлюксній хворобі), зміною функції щитовидної залози під час тривалого впливу холодом.

Сезонний (алергічний) риніт у дітей має іншу клінічну картину і виникає під час скупчення пилку в період цвітіння в тому чи іншому регіоні. Супроводжується сезонний риніт частим чханням, «алергічним салютом» (часте мимовільне потирання кінчика носа), сльозотечею, великою кількістю водянистих виділень з носа, порушенням нюху.

У разі затяжного або рецидивуючого нежитю є привід звернутися до лікаря. У клініці «JMC»для уточнення діагнозу проводять ендоскопічне дослідження порожнини носа, мазок на клітинний склад виділень з носа і бактеріологічні тести. Додатково можуть проводитися рентгенологічне обстеження або комп’ютерна томографія. На підставі результатів лікар визначається з причинами виникнення захворювання і методами лікування.

В окремих випадках (за гіпертрофічної форми хронічного риніту, поліпозу порожнини носа, аденоїдних розростань) потрібна хірургічна корекція. У Дитячій клініці перевагу віддають мінімально травматичним ендоскопічним технікам. Оперативне лікування проводить лікар, який особисто супроводжує весь терапевтичний процес. У комфортному стаціонарі клініки поряд з одно- і двомісними палатами є палати сімейного типу, розраховані на перебування 4-х осіб.

Якщо виявляється сезонність риніту, і в мазку з носа з’являються алергічні клітини-еозинофіли, потрібна консультація алерголога. Лікар виявить алергени, призначить протиалергічні препарати і специфічну десенсибілізуючу терапію.

За вазомоторного риніту, особливо коли він поєднується з появою незвичайного запаху з рота, зміною кольору зубної емалі або утворенням зубного нальоту, нестійкими випорожненнями, краще звернутися за консультацією до дитячого гастроентеролога. Він проведе діагностику, щоб виключити шлунковий рефлюкс, який включає ультразвукову пробу з водою, у дітей старшого віку — гастроскопію (можлива в умовах медикаментозного сну), призначить анти-рефлюксне і патогенетичне лікування, розробить індивідуальну дієту.