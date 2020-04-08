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Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что появление коронавируса может быть связано с изменением контроля за планетой.

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«Рамблер» писал, что новый вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань, а к апрелю с самыми масштабными вспышками столкнулись страны ЕС и США. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, умерли более 82 тысяч.

Ковальчук в эфире программы с Соловьевым напомнил, что после развала СССР устойчивая система рухнула, и мир оказался в точке бифуркации.

«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — пояснил он.

По его словам, была создана новая система экономического роста, которая себя уже исчерпала.

«Сегодня один этот вирус, которого никто не видел, полностью остановил мировую систему. Всю. А это что означает? Появился колоссальный совершенно вариант управления миром», — заявил член-корреспондент РАН.

Он отметил, что новый вариант управления планетой основан на «животном страхе смерти». При этом Ковальчук подчеркнул, что «не хочет вдаваться в природу вируса».

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