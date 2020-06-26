Виски 18-летней выдержки стало камнем преткновения между посетителем и работником элитного караоке-клуба в центре столицы. Сотрудник собирался получить оплату за спиртное по чеку в 11 тысяч рублей и едва не поплатился за это жизнью.

Как удалось выяснить «», клиент, доставивший столько неприятностей заведению, появился там около двух часов ночи 26 июня. Мужчина заказал мясную тарелку и виски многолетней выдержки. За два с половиной часа гость употребил 360 грамм дорогого напитка.

Когда пришло время расплачиваться по счету в 11 тысяч 170 рублей, мужчина показал сотруднице карту, однако денег на транзакцию не хватило.

Тогда клиент стал сетовать на жену, которая наверняка опять сняла все деньги. А также уверял, что он приличный человек, работает айтишником и он сейчас положит деньги на счет.

В этот момент к администратору подошел помощник и поинтересовался, все ли в порядке. Но в ответ клиент внезапно выхватил нож от мясной нарезки и стал бить им сотрудника по шее. Завязалась драка, которую пытались разнять и бармен, и звукорежиссер, и другие работники заведения.

В итоге клиента загнали …под кресло, где он и дожидался приезда стражей порядка. В отместку он пригрозил сотрудникам клуба, что у него жена — мастер спорта по рукопашному бою и что за ними за всеми приедут. А пострадавший сотрудник бара отправился в больницу накладывать швы на раны.