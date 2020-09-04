Программы по стимулированию спроса на автомобили, произведенные в России, будут продлены на 2021 год. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

«Программы, которые мы реализуем, и новые программы стимулирования спроса, которые мы разрабатываем, — мы каждый год расширяем спектр возможностей, — безусловно будут продолжены. И в этом году, и в следующем году. И мы надеемся, что спектр предлагаемых автомобилей, спектр предлагаемых услуг со стороны лизинговых и каршеринговых компаний позволят нам удовлетворить любую потребность в индивидуальной мобильности», — приводит слова Морозова ТАСС.

Чиновник добавил, что в этом году по различным льготным программам в России было куплено свыше 120 тыс. новых автомобилей.

«РФ выделила больше 45 млрд рублей на реализацию льготных программ покупки российских автомобилей. В рамках этих программ мы планируем продать больше 200 тыс. автомобилей российского производства. Сегодня 122 тыс. из них уже реализованы. Если представить количество автомобилей, участвующих в программе, то все они, если их выстроить в цепочку, протянулись бы на 900 км, огромное количество», — заявил Морозов.

Напомним, для поддержания спроса на авторынке ранее были запущены программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также действуют программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и новая программа «Доступная аренда», которая призвана стимулировать развитие услуг каршеринга.

В рамках программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» банки с 2015 года предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В 2019 году по льготным программам было куплено 113,3 тыс. автомобилей. Сейчас получить скидку могут семьи как минимум с одним ребенком, сотрудники медучреждений, а также сдавшие старый автомобиль по схеме трейд-ин. Максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, летом этого года была увеличена до 1,5 млн рублей.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 141 924 автомобиля. Этот показатель вырос на 6,8% по сравнению с июлем 2019 года. По итогам семи месяцев 2020 года продажи составили 742 681 машину, сократившись на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.