Разработка многочисленных вакцин, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, возможно, позволит справиться непосредственно с заболеванием, но не окажется готова оперативно восстановить экономическую ситуацию на планете и наладить прогресс ее развития в будущем. Всему виной, предупреждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ), доминирование доллара в мировой торговле, которое способно усилить эффект кризиса, вызванного COVID-19. Стимулирование экономики развивающихся стран за счет укрепления собственных денежных знаков вряд ли возможно, поскольку финансовое положение таких государств продолжит рассчитываться в долларах. Однако отказаться от расчета в «зеленых» также не получится — в именно в этой валюте номинировано большинство мировых торговых сделок, тогда как переход на финансовые операции в независимых ассигнациях рискует нанести экономическому сообществу гораздо больший урон, нежели пандемия коронавируса.

Несколько лет назад заявление о вреде доминирования доллара мировой экономике сочли бы неудачной шуткой. Однако в наши дни подобные прогнозы, исходящие из МВФ, вполне оправданы. Президент США Дональд Трамп существенно испортил отношения с мировым финансовым сообществом, продвигая американский протекционизм, пошлины на импортные товары и санкции против политических и экономических недругов. Отказ Вашингтона от глобализации ставит под сомнение дальнейшее существование МВФ, поэтому фонд и выступает против засилья доллара.

Доминирование «зеленого» наносит вред экономической активности, поскольку он является определенной «мерой стоимости» для развивающихся стран в мировой торговле. Сделки в финансовых единицах, которые не относятся к мировым резервным валютам, осуществляются только в пределах отдельных регионов или по договоренности между конкретными странами. Например, торговля с расчетами в рублях ведется преимущественно в рамках Евразийского Союза или между Россией и ее крупными деловыми партнерами (такие соглашения заключены с Ираном, Турцией и Китаем).

Национальная валюта внутри страны также оценивается лишь в сравнении с долларом. Крепкий «зеленый» будет означать слабость курсов денежных знаков всех развивающихся государств, кроме китайского юаня, который признан МВФ одной из мировых резервных валют, даже если внутренние макроэкономические показатели Пекина будут оставаться достаточно устойчивыми.

«Нынешняя ситуация ставит на повестку дня проблему, которую МВФ называет одной из угроз мировой экономике. Однако после этого заявления появляются вопросы к самому международному фонду: что мешает наделить статусом мировых резервных валют денежные знаки и других стран? Сегодня даже Китай не показывает таких быстрых темпов роста, как десятилетие назад, а торговый конфликт с США проливает свет на ряд его внутренних экономических проблем», — рассуждает замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Между тем, как указывают эксперты, доллар до сих пор считается одной из основных резервных валют и его доминирование на финансовом рынке планеты пока еще не наносило существенный вред развитию мировой экономики. Американские денежные знаки используются для проведения большинства международных торговых операций и являются одним их наиболее удобных расчетных средств между различными странами. Отказ от «зеленого» и применение нескольких десятков валют, в том числе, из развивающихся государств, грозит привести к обвалу фондовых рынков и созданию спорных ситуаций. Даже евро не обладает аналогичной ликвидностью, а курсу большинства остальных ассигнаций, в том числе и рубля, присуща высокая волатильность, способная привести к потерям в экспортно-импортных сделках.

По словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, в обозримом будущем замены доллару, который давно укрепил свои позиции на мировом рынке, не будет. «Как это не будет звучать странно, и Россия, и Европа, и Китай, пытающиеся соревноваться с американцами в плане экономических прорывов, зависят от доллара в гораздо большей степени, нежели от собственной валюты», — уверен эксперт.